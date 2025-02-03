Арестович призвал украинцев признать поражение и взять ответственность

Украинцам необходимо признать поражение в конфликте и взять на себя полную персональную и коллективную ответственность. К таким действиям население страны призвал бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Мы проиграли войну — своей тупостью, гордыней и упрямством. А главное — мы проиграли себя. Себе самим. Мы создали общество взаимной ненависти и нетерпимости, где каждый прав по отдельности и все виноваты вместе», — написал он.

Политик подчеркнул, что выходом из сложившейся ситуации для Украины может стать признание поражения и того, что установки Киева были ложными и порочными с момента основания страны и не могли привести ни к какому другому результату. Он добавил, что стране необходимо перезагрузить всю систему целиком и установить для нее новые моральные ориентиры.

Ранее Арестович предрек Украине потерю половины территории и миллион жертв в случае отказа от мира. Так он отреагировал на критику мирных инициатив президента США Дональда Трампа со стороны Великобритании, напомнив, что именно Лондон не дал Киеву заключить мир в марте 2022 года, сорвав Стамбульские соглашения.