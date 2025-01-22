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21:56, 22 января 2025Бывший СССР

Украине предрекли потерю половины территории в случае отказа от мира

Арестович: Британия не дала Киеву заключить мир и хочет продолжения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратил внимание на критику Великобританией инициатив президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине. Политик заявил, что Лондон не дал Киеву заключить мир в марте 2022 года, сорвав Стамбульские соглашения, и хочет продолжения конфликта сейчас, в январе 2025.

Ранее, как написало издание The Times, высокопоставленные военные чиновники Великобритании выступили против скорого урегулирования конфликта на Украине, обещанного Дональдом Трампом.

Арестович призвал взглянуть на то, что Украина получила за три года. Он подчеркнул, что потеряно 300 тысяч человек и 30 процентов территории. Политик предрек потерю половины территории и миллион жертв в случае отказа от мира.

Экс-советник добавил, что Британии нечем реально помочь Киеву, у нее нет ни денег, ни оружия, разворачивается тяжелый экономический, внутриполитический и социальный кризис.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Ожидается, что Келлог будет консультировать Трампа по будущим переговорам, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».

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