Армен Саркисян: кто такой, биография, что известно о покушении

Около 10:00 мск в доме №77 на Авиационной улице в Москве раздался взрыв: в холле на первом этаже сдетонировало самодельное взрывное устройство. Тяжелые ранения получил глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. «Лента.ру» рассказывает, кто такой Армен Саркисян и чем он занимался на Донбассе.

Кто такой Армен Саркисян: биография

Армен Нагапетович Саркисян родился 20 сентября 1978 года в Горловке Украинской ССР. На Украине он с 2014 года объявлен в розыск, о чем свидетельствуют данные в базе сайта «Миротворец». А в конце 2024 года Киев обвинил Саркисяна в участии в незаконных вооруженных формированиях, ведущих боевые действия против ВСУ.

В 2022 году по инициативе Саркисяна в Горловке был основан добровольческий батальон «Арбат», или Армянский батальон — спецотряд в составе интербригады «Пятнашка», которая принимает участие в защите Донбасса еще с 2014 года. В 2023-м «Арбат» вошел в состав Минобороны.

В Горловке Саркисян занимался подготовкой российских военных, помогал с оснащением местной больницы и социального центра. Кроме того, Армен Саркисян — председатель наблюдательного совета региональной общественной организации «Федерация бокса ДНР» и почетный гражданин Горловки.

В декабре 2024 года он получил награду от главы ДНР Дениса Пушилина за объединение людей в Донбассе.

Что такое батальон «Арбат»

«Арбат» — это выездная группа штурмовиков, которые работают как подразделение cил специальных операций, писал RT. Командир батальона — Айк Гаспарян, уроженец непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, бывший боец «ЧВК «Вагнер» с позывным Абрек.

«Мы приезжаем на разные участки фронта и помогаем тем подразделениям, которые там базируются. Штурмуем укреп, блиндаж — неважно что, передаем занятые позиции и уезжаем обратно на базу до следующей задачи», — рассказывал Гаспарян.

Поначалу в состав подразделения входили преимущественно жители Горловки, а затем к «Арбату» стали присоединяться и другие военные. «Есть те, кто был в ополчении с 2014 года, есть ребята, которые были артиллеристами у Корсы, есть бойцы ЧВК "Вагнер", есть военнослужащие Министерства обороны», — говорил командир батальона.

В августе 2024 года батальон «Арбат» перебросили в Курскую область.

Что известно о покушении

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Утром 3 февраля в одной из многоэтажек ЖК «Алые Ааруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщалось, что его целью был Армен Саркисян.

Он получил тяжелые ранения головы и груди, ему оторвало левую стопу. Кроме того, пострадали охранник бизнесмена и несколько жителей ЖК, которые случайно оказались рядом с эпицентром взрыва.

Покушение на Саркисяна было заказным, сообщает ТАСС. Взрывное устройство могли заложить под диван в холле многоэтажки, а активировать его — дистанционно с помощью видеокамер. По другой версии, СВУ заложила некая девушка.

Какие ранения получил Саркисян

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Как пишет Shot, Армена Саркисяна не стало в реанимации Боткинской больницы, куда его доставили сразу после взрыва. Предварительной причиной назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. В сознание он не приходил.

Первую помощь бизнесмену оказали местные жители, а после несколько врачей боролись за его жизнь.