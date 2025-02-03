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13:19, 3 февраля 2025Культура

Бейонсе назвали посмешищем из-за скандальной победы на «Грэмми»

Певицу Бейонсе раскритиковали за несправедливую победу на премии «Грэмми»
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую певицу Бейонсе обвинили в несправедливой победе на премии «Грэмми». Пользователи оставили множество гневных комментариев под постами на официальной странице организаторов премии в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Церемония вручения престижной музыкальной премии состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе. Бейонсе присудили три награды, в том числе артистка получила статуэтку за лучший альбом в стиле кантри («Cowboy Carter»), став первой темнокожей женщиной, выигравшей в этой категории. Однако многие пользователи соцсети удивились такому выбору, посчитав победу проплаченной. Кроме того, артистка обошла Билли Айлиш в главной номинации «Лучший альбом года», чем также разгневала зрителей.

«Бейонсе — просто посмешище, прекратите делать вид, что она лучшая. Ее не слушают за пределами США», — заявил один из комментаторов. Также пользователи отметили, что певица победила из-за денег и власти, назвали ее достижения неуважением ко всем кантри-музыкантам и заявили, что организаторы утратили авторитет, отдав ей победу в трех номинациях.

С 2023 года Бейонсе является самой награждаемой исполнительницей в истории «Грэмми». За свою карьеру она получила 35 статуэток.

Ранее стало известно, что мужа Бейонсе, рэпера Jay Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с исполнителем и продюсером P.Diddy.

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