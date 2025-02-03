Депутат Рады обратился к Трампу и назвал количество желающих мира украинцев

Депутат Рады Дубинский в обращении к Трампу заявил, что 70% украинцев хотят мира

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале обратился к президенту США Дональду Трампу и назвал количество украинцев, желающих мира.

«Украинский народ хочет мира. 70 процентов украинцев хотят, чтобы война закончилась, но Зеленский не хочет мира, потому что мир для него опаснее, чем война», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что украинский лидер боится проиграть выборы и продолжает боевые действия не ради победы, а ради денег и власти. Депутат призвал к аудиту всех денег, направленных Киеву.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим американским лидером Джо Байденом «машину коррупции» в республике. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.

