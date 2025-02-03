Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 3 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обратился к Трампу и назвал количество желающих мира украинцев

Депутат Рады Дубинский в обращении к Трампу заявил, что 70% украинцев хотят мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале обратился к президенту США Дональду Трампу и назвал количество украинцев, желающих мира.

«Украинский народ хочет мира. 70 процентов украинцев хотят, чтобы война закончилась, но Зеленский не хочет мира, потому что мир для него опаснее, чем война», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что украинский лидер боится проиграть выборы и продолжает боевые действия не ради победы, а ради денег и власти. Депутат призвал к аудиту всех денег, направленных Киеву.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим американским лидером Джо Байденом «машину коррупции» в республике. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

      США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

      США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

      В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

      Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

      Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

      Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

      Литва предложила ЕС покупать у США больше оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше