Двое россиян получили ранения после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в хуторе Церковном Белгородского района. Двоих россиян с осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Еще один украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Дубовое. Домовладение, по информации Гладкова, получило значительные разрушения.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по многоквартирному дому в Березовке Белгородской области. О пострадавших ничего не сообщалось.