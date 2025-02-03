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16:32, 3 февраля 2025Россия

Двое россиян получили ранения после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в хуторе Церковном Белгородского района. Двоих россиян с осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Еще один украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Дубовое. Домовладение, по информации Гладкова, получило значительные разрушения.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по многоквартирному дому в Березовке Белгородской области. О пострадавших ничего не сообщалось.

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