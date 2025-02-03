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12:13, 3 февраля 2025Россия

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в российском регионе

Гладков: БПЛА ВСУ ударил по многоквартирному дому в белгородской Березовке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоквартирному дому в Березовке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в здании повреждено остекление и фасад. Еще один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом, у которого оказалась посечена крыша.

Гладков добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района FPV-дрон атаковал частный дом. «Пробиты кровля и фронтон. В соседнем домовладении выбиты окна», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник, 3 февраля, ВСУ выпустили 70 беспилотников по шести регионам России. 27 дронов уничтожили в Ростовской области, 25 — в Волгоградской, 7 — в Астраханской, 5 — в Воронежской, 4 — в Белгородской и 2 в Курской.

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