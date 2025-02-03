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13:48, 3 февраля 2025Экономика

Еврозона столкнулась с неожиданным скачком инфляции

FT: В январе инфляция в еврозоне неожиданно подскочила до 2,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Heiko Becker / Reuters

В первом месяце 2025 года инфляция в еврозоне неожиданно пошла вверх. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, инфляция уже третий месяц подряд остается выше среднесрочного таргета Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2 процента. В то же время 3 февраля Евростат сообщил, что в январе потребительские цены увеличились на 2,5 процента. Это оказалось выше, чем предполагали аналитики, прогнозировавшие 2,4-процентный рост.

Однако предполагается, что более высокая инфляция обусловлена временным падением цен на энергоносители год назад, что привело к искусственно заниженным годовым показателям.

На прошлой неделе ЕЦБ снизил депозитную ставку до 2,75 процента, а базовую — до 2,9 процента. Это отражает его уверенность в том, что инфляция снизится до целевого показателя в 2 процента в течение года.

Ранее появился прогноз о том, что европейская экономика, скорее всего, не сможет зимой преодолеть тот спад, который она переживает в настоящее время.

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