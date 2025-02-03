Генсек НАТО заявил о неспособности Европы обороняться без США

Рютте: Европейская оборона не может функционировать без США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организации по обороне европейских стран, в том числе Североатлантический альянс, не могут функционировать без США. Его слова передает Reuters.

«НАТО, как и организация под любым другим названием, без США, по многим причинам, не будет работать», — заявил генсек.

Он назвал ошибочными предположения, что НАТО «может существовать без США». Рютте также выразил «абсолютную убежденность» в том, что напряженность между США и Канадой не повлияет на НАТО и на обороноспособность альянса.

Ранее генсек НАТО сообщил, что у блока есть секретная тактика переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которая держится в тайне от президента России Владимира Путина.