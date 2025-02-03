В НАТО придумали секретную тактику для переговоров с Путиным по Украине

Рютте: У НАТО есть тактика переговоров по Украине, держащаяся в тайне от Путина

У Североатлантического альянса есть секретная тактика переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которая держится в тайне от президента России Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова передает Newsweek.

«У нас есть некоторые идеи касательно того, как могут пройти переговоры по Украине. Мы не хотим раскрывать Путину все карты, мы держим нашу тактику в тайне», — рассказал генсек.

Рютте добавил, что присутствие России на переговорах является необходимым элементом для мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров. Он также указал на заявление Путина о необходимости легитимности украинских властей для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.