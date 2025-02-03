Глава МИД Испании предрек исчезновение Украины в случае поражения в конфликте

Глава МИД Испании Альбарес: Украина исчезнет, если проиграет в конфликте

Если Киев потерпит поражение в конфликте, Украина исчезнет. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на мероприятии, организованном Europa Press.

«Помимо суверенитета и территориальной целостности Украины, на карту поставлены также европейская безопасность и даже мировоззрение», — отметил дипломат.

Альбарес добавил, что, если Украина проиграет в конфликте, это будет означать ее исчезновение. Если же поражение одержит Россия, ее такой сценарий не ждет. При этом он предрек, что если Украина исчезнет, то «завтра мир станет еще более небезопасным».

Ранее глава МИД Испании заявил, что Европа осознает необходимость примирения с Россией в будущем. По его словам, сейчас ЕС переживает момент, похожий на падение Берлинской стены. Дипломат пояснил, что это не означает смену парадигмы, однако европейцам предстоит выбрать путь развития на ближайшие десятилетия.