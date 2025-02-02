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12:02, 2 февраля 2025Мир

В Европе высказались о восстановлении отношений с Россией

Глава МИД Испании Альбарес: Европа осознает необходимость примирения с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Imaradon 333 / Shutterstock / Fotodom  

Европа осознает необходимость примирения с Россией в будущем. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.

«Все мы осознаем, что в тот день, когда наступит мир [на Украине], Европа по-прежнему будет иметь протяженную границу с Россией, и мы должны восстановить отношения с ней», — высказался Альбарес. По его словам, примирение должно происходить на условиях суверенного равенства государств и взаимного уважения.

«Мы переживаем момент, очень похожий на тот, который произошел во время падения Берлинской стены. Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда мы должны решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия», — добавил испанский министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о появлении у России новых союзников в Европе. В список стран, поддерживающих Россию, включили Словакию, Австрию, Хорватию и Венгрию.

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