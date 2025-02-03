Американист объяснил сообщения об ущербе США из-за пошлин Трампа

Американист Блохин: Экономический ущерб США из-за пошлин Трампа будет временным

Экономический ущерб, который понесли США из-за планируемых к введению американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении иностранных государств, будет носить временный характер, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Сообщения о понесенном американской экономикой ущербе из-за действий Трампа эксперт объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что пошлины в отношении торговли с Мексикой, Канадой и Китаем, которые ввел американский президент Трамп, пока не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на благосостоянии граждан США. По мнению журналистов, ущерб, который нанесет решение Трампа Мексике и Канаде, говорит о том, что теперь ни одна страна или экономическая отрасль не находятся в безопасности.

«Рынок очень чувствителен, и любое заявление влиятельного политика будет отражаться не только на рынке, но и на кошельках простых граждан. Это универсальный принцип. Трамп идет на обострение, он прекрасно понимает, что США понесут ущерб, но этот ущерб будет намного больше для оппонентов, и эти оппоненты, скорее всего, пойдут навстречу. (...) Трамп взвинчивает ситуацию до предела и готовит к партнера к приемлемому решению. Эту тактику он отработал и во время первого срока, и с сейчас», — объяснил Блохин.

Конечно, этот ущерб будет носить временный характер. Это краткосрочная стратегия: максимально надавить, чтобы в итоге получить желаемый результат

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

До этого Трамп заявлял, что Европа использует США, так что Вашингтон захотел ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. По его словам, дефицит в двустороннем товарообороте с ЕС превышает 300-350 миллиардов долларов.