Стало известно о пагубном влиянии пошлин Трампа на США

WSJ: США начали страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

Пошлины в отношении торговли с Мексикой, Канадой и Китаем, которые ввел американский президент Дональд Трамп, пока не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на благосостоянии граждан США. О пагубном влиянии решения американского лидера стало известно из материала The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп признал, что его масштабные тарифы могут причинить "некоторую боль", но в конечном счете приведут к новому "золотому веку". Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается», — отмечается в статье.

В тоже время ущерб, который нанесет решение Трампа Мексике и Канаде, говорит о том, что теперь ни одна страна или экономическая отрасль не находятся в безопасности. «Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка», — делается вывод в материале.

Ранее глава Белого дома заявил, что Европа использует США, так что Вашингтон захотел ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. По его словам, дефицит в двустороннем товарообороте с ЕС превышает 300-350 миллиардов долларов.