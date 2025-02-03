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03:20, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

ANTARA: Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии захотело ввести возрастные ограничения на доступ к социальным сетям. Об этом заявила глава ведомства Меутья Хафид, передает агентство ANTARA.

Мера принята в рамках усилий по защите детей в цифровом пространстве.

Агентство подчеркивает, что в группу, которая начнет работу с 3 февраля, вошли представители нескольких сторон, включая министерства, деятелей детского образования, ученых, организации Save The Children, психологических учреждений и ведомств по защите детей.

Отмечается, что президент страны Прабово Субианто лично распорядился, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве завершили как можно скорее, и дал министерству срок от одного до двух месяцев.

Ранее руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал, как обезопасить детей в интернете.

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