Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

ANTARA: Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

Министерство связи и цифровых технологий Индонезии захотело ввести возрастные ограничения на доступ к социальным сетям. Об этом заявила глава ведомства Меутья Хафид, передает агентство ANTARA.

Мера принята в рамках усилий по защите детей в цифровом пространстве.

Агентство подчеркивает, что в группу, которая начнет работу с 3 февраля, вошли представители нескольких сторон, включая министерства, деятелей детского образования, ученых, организации Save The Children, психологических учреждений и ведомств по защите детей.

Отмечается, что президент страны Прабово Субианто лично распорядился, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве завершили как можно скорее, и дал министерству срок от одного до двух месяцев.

Ранее руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал, как обезопасить детей в интернете.