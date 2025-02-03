Канадский политик украинского происхождения пообещала ошеломить США

Кандидат на должность главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут «ошеломлены» ответом Оттавы на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу CNN.
«Американцы будут ошеломлены ответом Канады», — предупредила политик.
Фриланд назвала решение республиканца «предательством» самого главного друга и союзника США, «полным безумием» и «актом экономической войны». Она заверила, что канадцы будут сражаться за свою страну.
Канадский политик выразила надежду, что страна-сосед «придет в себя» и вернется к взаимовыгодному североамериканскому сотрудничеству.
Мать Христи Фриланд Галина Хомяк является украинкой по происхождению, а журналистская карьера кандидата на должность главы Либеральной партии Канады начиналась на Украине с работы внештатным репортером для изданий Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.
Ранее Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики угрозой со стороны нелегальных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанила.