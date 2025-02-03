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15:49, 3 февраля 2025Мир

Канадский политик украинского происхождения пообещала ошеломить США

Фриланд: США будут ошеломлены ответом Канады на введение Трампом пошлин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Cole Burston / Reuters

Кандидат на должность главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что американцы будут «ошеломлены» ответом Оттавы на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу CNN.

«Американцы будут ошеломлены ответом Канады», — предупредила политик.

Фриланд назвала решение республиканца «предательством» самого главного друга и союзника США, «полным безумием» и «актом экономической войны». Она заверила, что канадцы будут сражаться за свою страну.

Канадский политик выразила надежду, что страна-сосед «придет в себя» и вернется к взаимовыгодному североамериканскому сотрудничеству.

Мать Христи Фриланд Галина Хомяк является украинкой по происхождению, а журналистская карьера кандидата на должность главы Либеральной партии Канады начиналась на Украине с работы внештатным репортером для изданий Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Ранее Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики угрозой со стороны нелегальных мигрантов и наркотиков, в том числе фентанила.

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