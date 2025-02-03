Габбард: Вторжение в Ирак стало самым дорогостоящим провалом Нацразведки США

Вторжение в Ирак стало самым дорогостоящим провалом Нацразведки США, которые подорвали американскую национальную безопасность и конституционные свободы. Об этом заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в своей колонке для Neewsweek.

«Это катастрофическое решение привело (...) к массовой миграции и региональной дестабилизации, а также подорвало безопасность и стабильность наших европейских союзников. И это привело к подъему [террористической группировки] ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство" — запрещенная в РФ террористическая организация), усилению [международной террористической группировки] "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация) и других исламистских джихадистских группировок, а также к приданию смелости Ирану», — написала она.

Габбард отметила, что переизбрание президента США Дональда Трампа является четким мандатом американского народа на то, чтобы разорвать цикл неудач, положить конец вооружению и политизации разведывательного сообщества. В случае ее утверждения на должность директора Нацразведки, она пообещала сделать все возможное, чтобы выполнить этот мандат и обеспечить безопасность и свободы американского народа.

Ранее Габбард заявила, что Национальная разведка США планирует поддержать продвижение переговоров по Украине. По ее словам, разведывательное ведомство обязуется передавать Трампу всю необходимую информацию для урегулирования конфликта.