Кандидат на пост директора Нацразведки США раскрыла план по борьбе с одной проблемой

Габбард раскрыла план по предотвращению утечек данных, как в случае со Сноуденом

Кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард раскрыла свой план по предотвращению будущих утечек данных, как в случае с Эдвардом Сноуденом, который в 2023 году нарушил закон, опубликовав в СМИ огромный объем строго секретной информации американской разведки. Об этом она заявила в своей колонке для Neewsweek.

Габбард уточнила, что ее план состоит из четырех пунктов — проведение надлежащего надзора, чтобы убедиться в отсутствии незаконных или неконституционных программ сбора разведданных; сведение к минимуму доступа к высокочувствительным разведданным за счет реформы допуска к секретной информации; информирование сотрудников обо всех законных возможностях для осведомителей; создание прямой горячей линии напрямую с ней для осведомителей.

В случае ее утверждения на пост директора национальной разведки, она пообещала «сделать все возможное, чтобы найти правду, куда бы она ни привела», и поделиться этой правдой с президентом США Дональдом Трампом, его советниками и американским Конгрессом.

Ранее Габбард назвала самый дорогостоящий провал Вашингтона. По ее словам, им стало вторжение в Ирак, которое подорвало национальную безопасность страны и американские конституционные свободы.