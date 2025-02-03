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18:35, 3 февраля 2025Экономика

Квартиры жителей российского города затопило на фоне резкого потепления

Квартиры жителей Гремячинска затопило на фоне резкого потепления
Полина Кислицына (Редактор)

Квартиры жителей Гремячинска Пермского края затопило на фоне резкого потепления. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Гремячинск подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи, сделанной местной жительницей, видно, как в одной из квартир с потолка тонкой струйкой капает вода, причем на потолке заметны разводы. «Когда УК будет выполнять свои обязанности по очистке кровли от снега и льда? Или ждут, когда в квартирах потолки начнут падать на головы жильцов?» — с возмущением спросила женщина.

Позже местные жители опубликовали в сообществе несколько фотографий затопленных квартир в домах на улицах Грибоедова, 7А, и Ленина, 150. В первом здании, рассказала жительница одной из квартир на четвертом этаже, вода дошла до третьего этажа. Женщина пожаловалась, что жильцы страдают от постоянных заливов уже на протяжении пяти лет и добавила, что совсем недавно сделала ремонт. При этом, уточнила она, управляющая компания все это время бездействует и лишь собирает деньги на оказание услуг, которые фактически не предоставляет.

Ранее в этот же день стало известно, что в селе Большая Тура в Забайальском рае после аварийного отключения электричества кипятком залило несколько жилых домов.

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