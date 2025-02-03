Квартиры жителей российского города затопило на фоне резкого потепления

Квартиры жителей Гремячинска затопило на фоне резкого потепления

Квартиры жителей Гремячинска Пермского края затопило на фоне резкого потепления. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Гремячинск подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи, сделанной местной жительницей, видно, как в одной из квартир с потолка тонкой струйкой капает вода, причем на потолке заметны разводы. «Когда УК будет выполнять свои обязанности по очистке кровли от снега и льда? Или ждут, когда в квартирах потолки начнут падать на головы жильцов?» — с возмущением спросила женщина.

Позже местные жители опубликовали в сообществе несколько фотографий затопленных квартир в домах на улицах Грибоедова, 7А, и Ленина, 150. В первом здании, рассказала жительница одной из квартир на четвертом этаже, вода дошла до третьего этажа. Женщина пожаловалась, что жильцы страдают от постоянных заливов уже на протяжении пяти лет и добавила, что совсем недавно сделала ремонт. При этом, уточнила она, управляющая компания все это время бездействует и лишь собирает деньги на оказание услуг, которые фактически не предоставляет.

Ранее в этот же день стало известно, что в селе Большая Тура в Забайальском рае после аварийного отключения электричества кипятком залило несколько жилых домов.