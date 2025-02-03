Жители российского села пожаловались на кипяточный потоп в домах

В Забайкалье после аварийного отключения света кипятком залило несколько домов

В Забайкальском крае после аварийного отключения электричества кипятком залило несколько жилых домов. О коммунальной аварии пишет портал Zab.ru.

Кипяточный потоп произошел в селе Большая Тура. В частности, на прорыв труб отопления жалуются в двух пятиэтажках по улице Железнодорожная, однако с затоплениями могли столкнуться и другие сельчане. В 46-градусный мороз из-за аварии на электросетях дома остались без света — электричества не было девять часов. Без света перестали работать котельные. В такой холод батареи закономерно промерзли, а с восстановлением ресурса лопнули в обоих зданиях.

Собственникам пришлось самим укрощать поток горячей воды — в управляющей компании заявили, что бригада всю предыдущую ночь устраняла аварию в соседнем доме и теперь отсыпается. В большинстве случаев на хозяйстве в тот момент оставались женщины, им и пришлось справляться с прорывом. «Многие квартиры сейчас пустуют, так как военные на СВО, и вот я одна по всему подъезду бегала, боролась с кипятком», — вспоминает местная жительница. В УК полагают, что аварию можно было бы предотвратить, будь в котельной аварийные электроносители. Сейчас сотрудники организации отогревают стояки отопления.

Ранее на кипяточный водопад пожаловались жители многоэтажки во Владивостоке. Из-за прорыва трубы затопило не только общедомовые балконы и коридоры, но и квартиры. Из-за неисправных лифтов подниматься на 25 этаж жильцам пришлось, уклоняясь от струй кипятка.