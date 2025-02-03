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21:29, 3 февраля 2025Мир

Литва предложила ЕС покупать у США больше оружия

Литва призвала ЕС покупать у США больше оружия для предотвращения торговой войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Странам Европейского союза (ЕС) следует закупать у США больше оружия, чтобы предотвратить торговую войну, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС со ссылкой на радио LRT.

По его словам, вместо того, чтобы искать варианты, которые могут быть интересны американской стороне, ЕС «занял оборонительную позицию». «Европе следовало бы закупать в США больше вооружений», — призвал он.

По мнению политика, такой вариант может быть интересен Вашингтону.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что страны ЕС не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность.

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