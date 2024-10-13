В Евросоюзе заявили о неспособности обеспечить Украину оружием

WP: Евросоюз не в состоянии полностью обеспечить Украину необходимым оружием

Страны Европейского союза (ЕС) не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Я думаю, есть некое понимание того, что в ЕС не в состоянии производить все оружие, которое нужно Украине. Поэтому самый простой способ для украинцев — сделать его самим. Если у них будут нужные материалы и финансирование, то они смогут произвести необходимое им оружие гораздо быстрее сами», — сообщил изданию европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Авторы материала отметили, что подобное изменение подхода Евросоюза к военной помощи Украине подчеркивает «существенные недостатки» европейского оборонного сектора в производстве оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине для обхода позиции Венгрии, выступающей против.