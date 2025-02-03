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08:15, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала единственный способ дожить до старости в трезвом уме

Врач Малышева заявила, что для здоровья нужно делать силовые упражнения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» способ, как сохранить здоровье до старости. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что силовые упражнения, развивающие мышцы, способны снизить уровень холестерина и сахара в крови, улучшить иммунитет, а также снизить артериальное давление. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что мышечная нагрузка предупреждает риск инфаркта и инсульта.

«[Надо] нагружать мышцы, потому что это единственный способ дожить до старости в трезвом уме, в ясной памяти и быть нормальным человеком», — констатировала Малышева.

Ранее врач рассказала, как защитить родителей от деменции. Малышева посоветовала чаще общаться с пожилыми родственниками, так как это предупреждает развитие слабоумия.

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