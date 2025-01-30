Россиянам назвали способ защитить родителей от деменции

Малышева посоветовала чаще встречаться с родителями, чтобы сохранить им разум

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале способ, как защитить родителей от деменции. Выпуск с советом специалистки доступен на сайте телеканала.

Врач заявила, что, если дети часто навещают родителей, они таким образом сохраняют им память. По ее словам, во время общения происходит активный рост нервных клеток, что предотвращает дегенерацию мозга.

«От частоты общения родителей с детьми зависит сохранение их разума», — констатировала Малышева.

Ранее врач назвала фактор, который приближает развитие слабоумия. Таковым специалистка сочла ожирение.

До этого Малышева предложила способ, как определить приближающееся слабоумие. По ее словам, необходимо пройти специальный тест на память.