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16:46, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала опасные для гипертоников лекарства

Врач Малышева призвала гипертоников не принимать лекарства от изжоги с натрием
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале лекарства, которые не следует принимать людям с высоким давлением. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на сайте телеканала.

Врач призвала россиян внимательно читать состав средств от изжоги. По ее словам, некоторые из них могут быть опасны для гипертоников из-за содержащегося в них натрия. Она напомнила, что это вещество задерживает воду, из-за чего может повышаться давление.

«Если у вас гипертония, не стоит им пользоваться. Берите те, где нет натрия», — посоветовала Малышева.

Ранее Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили россиян, что популярный способ лечения горла может поднять давление. Таковым врачи сочли полоскание содой.

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