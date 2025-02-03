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10:51, 3 февраля 2025Ценности

Майли Сайрус снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mileycyrus

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 32-летняя поп-исполнительница запечатлена в прозрачном наряде, сквозь ткань которого виднелась обнаженная грудь. Сайрус позировала перед камерой, повернувшись к ней боком и обвязав талию широким синим поясом. В качестве украшений она выбрала небольшие круглые серьги и золотой массивный браслет.

Кроме того, можно заметить, что визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes, а также нанесли на лицо розовые румяна и помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в тугой длинный хвост.

В ноябре прошлого года Майли Сайрус рассказала об одержимости матери желанием наращивать ей волосы в начале карьеры.

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