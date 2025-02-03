Медведчук: Катастрофа на Украина сопоставима с событиями Руины

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что происходящая катастрофа на территории республики напоминает Руину — период в XVII веке, характеризующийся распадом казацких военно-политических формирований. Его слова передает РИА Новости.

«В середине XVII века, территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи. Жить там было просто опасно, поскольку наследники Золотой Орды, крымские татары, ловили людей и отправляли в рабство в Стамбул (...) Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — написал Медведчук.

В качестве иллюстрации Медведчук рассказал о смертности на Украине, которая превысила рождаемость в 2,8 раза по итогам 2024 года и о количестве покинувших территорию страны граждан — около полумиллиона человек.

Он добавил что нынешний президент Украины Владимир Зеленский, играя роль «любимой политической жены» бывшего президента США Джо Байдена, надеется на то, что его положение не изменится при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, что не соответствует здравому смыслу.

Ранее Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, а Владимира Зеленского не интересуют проблемы сограждан. По его словам, в положении украинского народа украинского лидера интересуют только деньги, потому, чем больше страдания украинцев, тем больше Зеленский может получить средств со стран Запада.