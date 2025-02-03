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07:15, 3 февраля 2025Россия

Момент мощного взрыва беспилотника за жилым домом в Волгограде попал на видео

Появились кадры момента мощного взрыва беспилотника за жилым домом в Волгограде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградом. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как горящий шар стремительно летит вперед, а затем за деревьями возникает огонь и искры, после чего раздается мощный взрыв.

Видеозапись, как сообщается, снята в Красноармейском районе Волгограда. ВСУ пытались нанести комбинированный удар беспилотниками PD-2 и «Лютый». Никто, предварительно, не пострадал.

В ночь на понедельник, 3 февраля, жители Волгограда сообщили о многочисленных взрывах в небе. По неофициальным данным, прозвучало около 50 хлопков, беспилотники летели в 300 метрах над крышами домов. Как уточнял губернатор Андрей Бочаров, в результате атаки возникли локальные возгорания на территории нефтезавода.

ЖЗЛ
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