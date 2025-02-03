Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 3 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

Синоптик Вильфанд: Давление 8 февраля в Москве будет рекордно высоким
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В субботу, 8 февраля, атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, сейчас в столичном регионе идет повышение давления. В четверг, 6 февраля, оно повысится на 25 миллиметров ртутного столба, а в субботу, 8 февраля, может достичь 775–776 миллиметров ртутного столба — максимального значения за всю историю наблюдений с 1879 года.

Вильфанд отметил, что днем погода будет солнечной, а ночью — лунной. Кроме того, есть небольшая вероятность выпадения снега. Сильных морозов при этом метеоролог не ожидает. «В Питере тоже будет супервысокое давление, в Северо-Западном Федеральном округе», — добавил специалист.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам снегопады и метели во второй половине февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Бренд Хейли Бибер обругали в сети за опасный компонент в косметике

      Торговые сети в Канаде стали убирать с полок американский алкоголь

      Окровавленного мужчину в шортах нашли на улице российского поселка

      Трамп поговорил с Трюдо

      Группа российских спортсменок обвинила тренера в домогательствах на соревнованиях

      Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выбросить из окна младенца

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше