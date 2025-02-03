Москвичам назвали время прихода метелей

Синоптик Позднякова: Снегопады и метели могут прийти в столицу в конце февраля

В столицу во второй половине февраля могут прийти снегопады и метели. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что на снегопады и метели указывают некоторые модели долгосрочных прогнозов. Согласно им, вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков. «Февраль, скорее всего, закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном», — сказала Позднякова.

Синоптик также рассказала о погоде в первой половине февраля. По ее словам, «умеренный морозец», который ожидается в следующие выходные, не задержится надолго — после него температура снова начнет повышаться.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в столичном регионе в течение недели похолодает, поэтому погодная аномалия уменьшится. Ночами удержится минус, днем температура ожидается около нуля градусов.