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14:56, 3 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода метелей

Синоптик Позднякова: Снегопады и метели могут прийти в столицу в конце февраля
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В столицу во второй половине февраля могут прийти снегопады и метели. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что на снегопады и метели указывают некоторые модели долгосрочных прогнозов. Согласно им, вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков. «Февраль, скорее всего, закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном», — сказала Позднякова.

Синоптик также рассказала о погоде в первой половине февраля. По ее словам, «умеренный морозец», который ожидается в следующие выходные, не задержится надолго — после него температура снова начнет повышаться.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в столичном регионе в течение недели похолодает, поэтому погодная аномалия уменьшится. Ночами удержится минус, днем температура ожидается около нуля градусов.

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