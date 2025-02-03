Муж звезды «Эмили в Париже» ответил на хейт в ее адрес из-за родов

Чарли Макдауэлл ответил на критику Лили Коллинз из-за суррогатного материнства

Муж актрисы Лили Коллинз, известной по сериалу «Эмили в Париже», режиссер Чарли Макдауэлл ответил на хейт в ее адрес после рождения первого ребенка. Свою реакцию он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чарли поблагодарил фанатов за добрые слова под постом о рождении их общей дочери, а затем обратился к хейтерам, которые раскритиковали Лили за использование услуг суррогатной матери.

«Это нормально — не быть экспертом и не знать, зачем может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. И это нормально — меньше времени тратить на слова ненависти в адрес девочки, которая принесла много любви в жизни людей», — написал Макдауэлл, добавив, что прямо сейчас направляется менять новорожденной подгузник.

35-летняя актриса и 41-летний режиссер не скрывали, что прибегли к помощи суррогатной матери, поблагодарив ее в сообщении о рождении ребенка.

Ранее стало известно, что звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале. Лили Коллинз призналась, что винтажная юбка стала любимой на съемках.