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15:18, 17 сентября 2024Ценности

Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

Актриса Лили Коллинз призналась, что винтажная юбка стала любимой на съемках

Кадр: сериал «Эмили в Париже»

Англо-американская актриса Лили Коллинз рассказала о любимом наряде в сериале «Эмили в Париже». Соответствующий комментарий приводит People.

В интервью изданию звезда призналась, что образы из второй части четвертого сезона стали заметно отличаться от предыдущих. При этом знаменитость детально описала понравившиеся ей во время съемок изделия.

«В двух последних эпизодах есть наряд, который представлял собой винтажную юбку Alaïa, белую рубашку с воротником, туфли на плоской подошве и небольшой шарф. Для меня это было похоже на настоящий отход от привычной Эмили, больше итальянского, больше праздничного и одновременно практичного», — заключила она.

Ранее в сентябре звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в оголяющем тело изделии. 35-летняя звезда вышла в свет в черном прозрачном платье с бахромой в стиле 1920-х годов, которое оголяло ее тело.

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      Екатерина Ештокина
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