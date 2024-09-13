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12:48, 13 сентября 2024Ценности

Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в оголяющем тело платье

Актриса Лили Коллинз вышла в свет в оголяющем тело черном платье

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Англо-американская актриса Лили Коллинз в откровенном наряде посетила презентацию второй части четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» во французском ресторане. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда вышла в свет в черном прозрачном платье с бахромой в стиле 1920-х годов, которое оголяло ее тело. Поверх изделия она надела осерсайз-блейзер.

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В качестве обуви актриса выбрала лаковые туфли-лодочки. Помимо этого, Коллинз уложили короткие волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. Ее образ завершили удлиненные серьги.

Ранее в сентябре звезда «Эмили в Париже» пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте. Звезда надела мерцающее золотое платье с массивными цепями на бретелях.

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      Екатерина Ештокина
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