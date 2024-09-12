Звезда «Эмили в Париже» пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Англо-американская актриса Лили Коллинз пришла на красную дорожку премьеры второй части четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» в платье с глубоким декольте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
35-летняя звезда предстала перед фотографами в мерцающем золотом платье с массивными цепями на бретелях. На фото видно, что данный наряд частично демонстрировал ее грудь.
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Свой образ знаменитость разнообразила множеством массивных браслетов на одном запястье. Также она надела босоножки на невысоком каблуке.
В июне звезда фильма «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж. Так, Коллинз продемонстрировала новую прическу — звезда сделала каре. Вдобавок она нанесла легкий макияж, нанеся румяна на щеки и тушь на ресницы.