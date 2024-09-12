Звезда «Эмили в Париже» пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Актриса Лили Коллинз пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Англо-американская актриса Лили Коллинз пришла на красную дорожку премьеры второй части четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» в платье с глубоким декольте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда предстала перед фотографами в мерцающем золотом платье с массивными цепями на бретелях. На фото видно, что данный наряд частично демонстрировал ее грудь.

Свой образ знаменитость разнообразила множеством массивных браслетов на одном запястье. Также она надела босоножки на невысоком каблуке.

В июне звезда фильма «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж. Так, Коллинз продемонстрировала новую прическу — звезда сделала каре. Вдобавок она нанесла легкий макияж, нанеся румяна на щеки и тушь на ресницы.