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12:22, 12 сентября 2024Ценности

Звезда «Эмили в Париже» пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Актриса Лили Коллинз пришла на красную дорожку в платье с глубоким декольте
Лили Коллинз

Лили Коллинз. Фото: Domenico Cippitelli / Reuters

Англо-американская актриса Лили Коллинз пришла на красную дорожку премьеры второй части четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» в платье с глубоким декольте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда предстала перед фотографами в мерцающем золотом платье с массивными цепями на бретелях. На фото видно, что данный наряд частично демонстрировал ее грудь.

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Свой образ знаменитость разнообразила множеством массивных браслетов на одном запястье. Также она надела босоножки на невысоком каблуке.

В июне звезда фильма «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж. Так, Коллинз продемонстрировала новую прическу — звезда сделала каре. Вдобавок она нанесла легкий макияж, нанеся румяна на щеки и тушь на ресницы.

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      Екатерина Ештокина
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