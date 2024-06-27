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14:19, 27 июня 2024Ценности

Звезда фильма «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж

Англо-американская актриса Лили Коллинз сделала каре и показала результат

Фото: @jacobschwartzhair

Англо-американская актриса Лили Коллинз кардинально сменила имидж и показала результат на фото. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда фильма «Эмили в Париже» разместила снимок, на котором предстала в белой классической рубашке. При этом она продемонстрировала новую прическу — звезда сделала каре. Вдобавок она сделала легкий макияж, нанеся румяна на щеки и тушь на ресницы.

Ранее в июне Майли Сайрус удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. На размещенных кадрах было видно, что звезда «Ханны Монтаны» отказалась от светлых волос, перекрасив их в каштановый цвет, а также сделала многослойную стрижку и челку.

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      Екатерина Ештокина
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