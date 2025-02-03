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18:07, 3 февраля 2025Силовые структуры

МВД уличило россиянина в занятии высшего положения в преступной иерархии за сбор общака

МВД: Житель КБР занимал высшее положение в преступной иерархии 1,5 года
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Житель Кабардино-Балкарии оказался активным участником криминальной среды республики, обеспечивая пополнение общака на протяжении полутора лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По данным следствия, он участвовал в собраниях представителей преступного мира, урегулировал вопросы среди представителей своей диаспоры. Его отправили в СИЗО.

Криминальный авторитет был задержан в июне 2024 года в селе Нартан Чегемского района с участием оперативников центра противодействия экстремизма МВД, сотрудников ФСБ и бойцов Росгвардии. У задержанного при досмотре они нашли самодельный сигнальный пистолет МР-371 с семью патронами и 3,31 грамма мефедрона. В доме подозреваемого в селе Кахун была изъята ручная осколочная граната РГД-5.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что мужчина замешан в других преступлениях: в июле 2022 года он фиктивно зарегистрировал земляка, а в мае 2023 года обманул иностранца на 300 тысяч рублей, обещая помочь с оформлением легального пребывания на территории России.

Против авторитета было возбуждено пять уголовных дел: о незаконном обороте наркотических веществ, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и мошенничестве.

2 февраля сообщалось, что в Башкирии арестовали вора в законе из-за драки на пляже.

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