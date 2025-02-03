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09:43, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине предложили начинать военную подготовку с детского сада

Украинский эксперт Грабский: Начинать военную подготовку нужно с детского сада
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikhail Palinchak / Reuters

Начинать военную подготовку украинцев необходимо с детского сада. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Грабский в интервью агентству УНИАН.

«Молодые люди должны иметь какие-то базовые навыки. (...) И уже с самого начала молодой человек должен понимать, к чему он имеет больше таланта — или к технике, или к электронике, каким-то специальным делам, к снайперской подготовке и т.д.», — подчеркнул он.

По словам офицера запаса, примером того, что военной подготовкой нужно заниматься с детства, является Польша. При этом, говоря о национальной скаутской организации «Пласт», он подчеркнул, что властям нужно не монополизировать детские патриотические организации, а учитывать специфику регионов, национальные корни и традиции.

Ранее основатель украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы «Аура» Алексей Полончук призвал поручить детям собирать беспилотники в школах. Он подчеркнул, что, если дети будут собирать беспилотники на уроках труда и прятать их в подвалах и гаражах, в стране получится обеспечить массовое производство такой техники.

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