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12:29, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине задержали пытавшегося сорвать поставку помощи ВСУ мужчину

СБУ: В Ровенской области задержали пытавшегося сорвать поставку помощи ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, пытавшегося подорвать железнодорожные пути. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По результатам комплексных мероприятий в Ровенской области задержан [гражданин], который пытался заложить самодельное взрывное устройство под железнодорожные пути, которые используются для грузовых перевозок», — рассказали в СБУ.

В Службе безопасности Украины уточнили, что подозреваемым оказался 23-летний житель Львовской области. Ранее он привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских солдат. Устроить подрыв на железнодорожных путях мужчина хотел, чтобы сорвать поставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на передовой.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали ВСУ в Харьковской области. Под ударом оказалось одно из зданий на территории бывшего завода, который использовался украинскими подразделениями с 2022 года.

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