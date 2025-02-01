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14:22, 1 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по зданию с ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по зданию с ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по зданию с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Новой Водолаге Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВС России ударили ракетами «Герань». По его данным, под ударом оказалось одно из зданий на территории бывшего завода, который использовался ВСУ с 2022 года. Подпольщик добавил, что после этого в сторону предприятия выехали кареты скорой помощи.

Ранее организация «Русский Херсон» сообщила, что российские войска уничтожили 97 бойцов ВСУ в Херсонской области. Помимо этого, были поражены 19 пунктов управления беспилотниками и пять лодок украинской армии.

31 января стало известно, что ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области.

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