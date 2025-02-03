На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

Аналитик Джонс: Новые пакеты помощи не повлияют на Украину

Новые пакеты помощи от стран Запада не повлияют на Украину и ее военный потенциал. Об этом заявил президент отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, передает агентство Reuters.

«Войны никогда не выигрываются и не проигрываются пакетами помощи (...) Для этого необходимы стратегия, расстановка сил, применение сил, руководство, боевой дух войск и другие вещи, а не только поступающая помощь», — приводит агентство слова военного аналитика.

Кроме того, Джонс указал, что военная помощь со стороны стран НАТО за прошлый год не позволяет четко определить, чего хотят страны Запада. В частности, он указал, что поставки не позволили выполнить какие-либо боевые или стратегические задачи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией. Однако сразу после победы в ноябре Дональда Трампа темпы поставок резко возросли.