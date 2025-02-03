Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 3 февраля 2025Россия

Нашествие саранчи стало угрозой для части российских регионов

«Известия»: Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Одной из основных угроз новому урожаю в России, из-за аномально теплой зимы, станет саранча — в этом году с саранчой придется бороться в 21 субъекте страны, так как они будут находиться в зоне максимального риска. Об этом пишут «Известия».

В перечне незастрахованных регионов — Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Помимо этого, могут пострадать Калмыкия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Чечня, Чувашия, Татарстан, Хакасия и Якутия, а также Ставрополье, Кубань и Алтайский край. В 2024 году регионов в зоне риска было 14 регионов.

Такой прогноз представлен федеральным Россельхозцентром при Минсельхозе. Уточняется, что для борьбы с саранчой создадут спецотряды.

Отмечается, что аграриям в 2025 году необходимо будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектар больше год к году. В докладе уточняется, что особенно актуально это станет для субъектов России, граничащих с Казахстаном.

В 2024 году гигантские тучи из саранчи, накрывшие хутор Краснодонский в Волгоградской области, сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

      Трамп обсудит пошлины с премьером Канады и президентом Мексики

      У бизнесмена из Екатеринбурга заказали дроны якобы для СВО и украли товар

      ВСУ пытались ударить по России с помощью 70 беспилотников

      Первые результаты тарифной политики Трампа оценили

      Нашествие саранчи стало угрозой для части российских регионов

      Момент мощного взрыва беспилотника за жилым домом в Волгограде попал на видео

      Неизвестный расправился с директором гостиницы «Петропавловск»

      Стало известно о взломе личной электронной почты Стармера

      В секретном российском центре назвали главный миф о БПЛА на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше