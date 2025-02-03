Нашествие саранчи стало угрозой для части российских регионов

«Известия»: Нашествие саранчи угрожает 21 региону России

Одной из основных угроз новому урожаю в России, из-за аномально теплой зимы, станет саранча — в этом году с саранчой придется бороться в 21 субъекте страны, так как они будут находиться в зоне максимального риска. Об этом пишут «Известия».

В перечне незастрахованных регионов — Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Помимо этого, могут пострадать Калмыкия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Чечня, Чувашия, Татарстан, Хакасия и Якутия, а также Ставрополье, Кубань и Алтайский край. В 2024 году регионов в зоне риска было 14 регионов.

Такой прогноз представлен федеральным Россельхозцентром при Минсельхозе. Уточняется, что для борьбы с саранчой создадут спецотряды.

Отмечается, что аграриям в 2025 году необходимо будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектар больше год к году. В докладе уточняется, что особенно актуально это станет для субъектов России, граничащих с Казахстаном.

В 2024 году гигантские тучи из саранчи, накрывшие хутор Краснодонский в Волгоградской области, сняли на видео.