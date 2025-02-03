Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:27, 3 февраля 2025Из жизни

Найден клад с золотом и серебром древних римских, африканских и кельтских царей

LiveScience: В Нидерландах нашли сотни древних монет из золота и серебра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: National Museum of Antiquities of the Netherlands / Live Science

В Нидерландах обнаружили 404 монеты из золота и серебра, спрятанные около двух тысяч лет назад. Об этом сообщает издание LiveScience.

Древние монеты нашли в селе Бюнник, провинция Утрехт. По оценке специалистов, это самый крупный клад подобного рода за всю историю провинции.

Большинство монет отчеканены в 46 и 47 году нашей эры в период правления римского императора Клавдия. Из 116 золотых монет 77 изготовлены в Риме и 44 — в Британии. Британские монеты украшает имя кельтского правителя Кунобелина. Имеется также редкая серебряная монета с изображением африканского царя Юбы I, правившего государством Нумидия в начале первого века нашей эры.

Материалы по теме:
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019

По мнению экспертов, клад был закопан в 47 году нашей эры. Скорее всего, владельцем монет был римский солдат, возвращающийся из Британии. Римские монеты были его жалованием, а британские — трофеями.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили клад из 321 англосаксонской монеты XI века на строительной площадке АЭС. Серебряные монеты были закопаны в свертке из листа свинца, благодаря чему сохранились до наших дней почти в идеальном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

      На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

      США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

      США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

      В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

      Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

      Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

      Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше