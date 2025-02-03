Найден клад с золотом и серебром древних римских, африканских и кельтских царей

LiveScience: В Нидерландах нашли сотни древних монет из золота и серебра

В Нидерландах обнаружили 404 монеты из золота и серебра, спрятанные около двух тысяч лет назад. Об этом сообщает издание LiveScience.

Древние монеты нашли в селе Бюнник, провинция Утрехт. По оценке специалистов, это самый крупный клад подобного рода за всю историю провинции.

Большинство монет отчеканены в 46 и 47 году нашей эры в период правления римского императора Клавдия. Из 116 золотых монет 77 изготовлены в Риме и 44 — в Британии. Британские монеты украшает имя кельтского правителя Кунобелина. Имеется также редкая серебряная монета с изображением африканского царя Юбы I, правившего государством Нумидия в начале первого века нашей эры.

По мнению экспертов, клад был закопан в 47 году нашей эры. Скорее всего, владельцем монет был римский солдат, возвращающийся из Британии. Римские монеты были его жалованием, а британские — трофеями.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили клад из 321 англосаксонской монеты XI века на строительной площадке АЭС. Серебряные монеты были закопаны в свертке из листа свинца, благодаря чему сохранились до наших дней почти в идеальном состоянии.

