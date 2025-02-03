Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

МВД призвало россиян не привязывать карты к аккаунтам в онлайн-играх

Мошенники обманывают детей в популярной онлайн-игре Roblox, чтобы получить доступ к банковским картах их родителей. О том, как защититься от них, МВД рассказало в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что злоумышленники пишут детям сообщения, в которых предлагают купить игровую валюту по сниженной цене не в официальном магазине. Для оплаты от детей требуется указать данные банковской карты родителей, которые впоследствии оказываются у мошенников. Также киберпреступники обманывают детей, уверяя их, что они выиграли валюту в конкурсе. Они убеждают игроков ввести данные аккаунта, получают к нему доступ и меняют пароль. Так у мошенников появляется доступ к банковской карте, указанной в профиле.

МВД посоветовало не привязывать карты к аккаунтам в Roblox, чтобы не потерять средства из-за мошенников. Кроме того, в ведомстве призвали ограничить доступ ребенка к платежным средствам родителей, а также объяснить ему базовые правила кибербезопасности. «Объяснить, что даже в игре нельзя передавать личные данные, пароли и платежные реквизиты», — призвали в МВД.

Ранее россиян предупредили, что мошенники притворяются сотрудниками ФСБ. Они отправляют компаниям письма о проведении внеплановых проверок и вымогают деньги.