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13:48, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о притворяющихся сотрудниками ФСБ мошенниках

Эксперт SafeNet Елфимов: Мошенники отправляют компаниям письма от имени ФСБ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали отправлять российским компаниям письма, в которых они называют себя сотрудниками ФСБ и сообщают о проведении внеплановой проверки предприятия. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил гендиректор компании «Инвенторус», эксперт рынка НТИ SafeNet Евгений Елфимов.

По словам специалиста, в таких письмах мошенники могут называть разные причины проверки, например, утверждать, что компания связана с иноагентом, который причастен к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В числе указываемых в письмах поводов для проверки — "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения"», — добавил Елфимов.

При этом мошенники убеждают потенциальных жертв, что им воспрещено рассказывать о проверке третьим лицам, а также угрожают уголовными делами в отношении работников компании. После этого злоумышленники просят денег и обещают решить проблему, если получат их.

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Елфимов напомнил, что официальные письма от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих госструктурам, — например, gov.ru, fssp.ru, nalog.ru, и призвал обращать внимание на адрес отправителя. Эксперт также посоветовал сверять контактные данные, указанные в письме, с информацией на официальных сайтах российских госорганов.

Ране россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе Mamont в Telegram. Уточнялось, что зачастую злоумышленники присылают файлы-установщики вредоносного программного обеспечения, обращаясь к жертве с вопросом: «Это ты на видео?»

Кроме того, аналитики компании Bi.Zone рассказали, что в 2025 году мошенники будут чаще атаковать россиян в мессенджерах. Как пояснили специалисты, такое изменение связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством и блокируют номера злоумышленников.

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