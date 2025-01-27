Россиян предупредили о сменивших в 2025 году тактику мошенниках

В компании Bi.Zone заявили, что мошенники чаще будут атаковать в мессенджерах

В 2025 году мошенники чаще будут атаковать россиян в мессенджерах. К такому выводу пришли аналитики компании Bi.Zone.

«Если ранее злоумышленники комбинировали телефонные звонки и сообщения, то во второй половине 2024 года они стали активнее использовать мессенджеры. В 2025 году тенденция усилится», — предупредили аналитики о смене популярной тактики мошенников.

Как заявили специалисты, такое изменение связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством и блокируют номера злоумышленников, в то время как аналогичных эффективных мер защиты от мошенничества в мессенджерах пока нет.

Ранее стало известно, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram опасный файл, чтобы красть данные с устройств россиян. В его названии, как правило, фигурирует слово «видео», а сообщение они сопровождают вопросом «Это ты на видео?»