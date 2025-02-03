Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:13, 3 февраля 2025Силовые структуры

Неизвестный расправился с директором гостиницы «Петропавловск»

SHOT: На Камчатке мужчина расстрелял директора гостиницы «Петропавловск»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На Камчатке неизвестный выстрелил из карабина в директора гостиницы «Петропавловск». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, расправа произошла в Петропавловске‑Камчатском на проспекте Карла Маркса. Мужчина зашел в кабинет директора гостиницы с нарезным карабином «Верпь» и несколько раз выстрелил в потерпевшего. Спасти его не удалось.

Предварительно, подозреваемый — бывший совладелец гостиницы. Его задержали. Следователи и криминалисты работают на месте трагедии.

Ранее в Башкирии задержали 36-летнего мужчину, напавшего с ножом на женщину после отказа знакомиться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

      Турецкие власти захотели создать в Сирии две военные базы

      Украина атаковала сразу три населенных пункта в одном регионе

      Малышева назвала единственный способ дожить до старости в трезвом уме

      В секретном российском центре назвали давящее на психику ВСУ оружие

      Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung на маркетплейсах

      Россияне раскрыли отношение к мату на работе

      Мать-одиночка стала порномоделью и пожалела об этом

      Названы самые распространенные причины отказа в приеме на работу в России

      Появились кадры из атакованной ВСУ Астраханской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше