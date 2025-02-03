Неизвестный расправился с директором гостиницы «Петропавловск»

SHOT: На Камчатке мужчина расстрелял директора гостиницы «Петропавловск»

На Камчатке неизвестный выстрелил из карабина в директора гостиницы «Петропавловск». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, расправа произошла в Петропавловске‑Камчатском на проспекте Карла Маркса. Мужчина зашел в кабинет директора гостиницы с нарезным карабином «Верпь» и несколько раз выстрелил в потерпевшего. Спасти его не удалось.

Предварительно, подозреваемый — бывший совладелец гостиницы. Его задержали. Следователи и криминалисты работают на месте трагедии.

Ранее в Башкирии задержали 36-летнего мужчину, напавшего с ножом на женщину после отказа знакомиться.