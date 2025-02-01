В Башкирии мужчина напал с ножом на женщину из-за отказа знакомиться

РИА Новости: В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину

В Башкирии задержали 36-летнего мужчину, напавшего с ножом на женщину после отказа знакомиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

В Стерлитамаке задержали ранее судимого местного жителя, который нанес женщине несколько ножевых ран. Предположительно, он напал на жертву после того, как она отказалась с ним знакомиться.

В пресс-службе МВД по Башкортостану уточнили, что о случившемся в полицию сообщили врачи, которые оказывали помощь 46-летней пострадавшей.

По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области арестовали мужчину за попытку расправы над сотрудником охраны. По данным следствия, 29 января он нарушил пропускной режим и находился на охраняемой территории гостиничного комплекса, где был остановлен сотрудником службы безопасности. В служебной машине 46-летний злоумышленник нанес охраннику удар ножом в грудь.

