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12:35, 1 февраля 2025Силовые структуры

В Башкирии мужчина напал с ножом на женщину из-за отказа знакомиться

РИА Новости: В Башкирии задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Башкирии задержали 36-летнего мужчину, напавшего с ножом на женщину после отказа знакомиться. Об этом сообщает РИА  Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

В Стерлитамаке задержали ранее судимого местного жителя, который нанес женщине несколько ножевых ран. Предположительно, он напал на жертву после того, как она отказалась с ним знакомиться.

В пресс-службе МВД по Башкортостану уточнили, что о случившемся в полицию сообщили врачи, которые оказывали помощь 46-летней пострадавшей.

По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

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Ранее сообщалось, что в Белгородской области арестовали мужчину за попытку расправы над сотрудником охраны. По данным следствия, 29 января он нарушил пропускной режим и находился на охраняемой территории гостиничного комплекса, где был остановлен сотрудником службы безопасности. В служебной машине 46-летний злоумышленник нанес охраннику удар ножом в грудь.

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