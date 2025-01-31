В российском регионе арестовали мужчину за попытку расправы над сотрудником охраны

В Белгородской области арестовали мужчину за попытку убийства сотрудника охраны

В Белгородской области арестовали мужчину за попытку расправы над сотрудником охраны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

По данным следствия, 29 января мужчина нарушил пропускной режим и находился на охраняемой территории гостиничного комплекса, где был остановлен сотрудником службы безопасности. Находясь в служебной машине, 46-летний мужчина, чтобы помешать осуществлению служебной деятельности, нанес охраннику удар ножом в область грудной клетки.

Пострадавший оказал активное сопротивление, поэтому удалось избежать трагических последствий. Также ему вовремя оказали медицинскую помощь. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался сжечь заживо бывшую жену и дочь.