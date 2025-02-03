Окровавленного мужчину в шортах нашли на улице российского поселка

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства произошедшего с окровавленным мужчиной, чье тело нашла на улице женщина-пекарь по дороге на работу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Житель поселка Зюкайка без признаков жизни лежал на проезжей части в 30 метрах от дома. На нем были только шорты, а рядом лежали резиновые тапочки. На теле и голове имеются раны, рядом обнаружены кровавые отпечатки обуви, ведущие на соседнюю улицу. Также на месте происшествия видны следы борьбы.
Известно, что накануне вечером мужчина лег спать вместе с женой, а в пять часов утра он был найден на улице.
Возбуждено уголовное дело. Тело направлено на судебную экспертизу.
Ранее 3 февраля сообщалось, что в Подмосковье женщина обнаружила в канализации мужское тело.