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16:32, 3 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка обнаружила мужское тело в канализации своего дома

В Подмосковье женщина обнаружила в канализации своего дома мужское тело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье женщина обнаружила в канализации мужское тело. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, в деревне Петровское женщина обнаружила мужское тело в канализации дома, который она приобрела полгода назад. На мужчине был свитер, спортивные штаны и носки.

Хозяйка дома сразу обратилась в полицию. Эксперты выяснили, что это случилось около полугода назад, примерно в то время, когда она приобрела этот дом. Останки направлены на экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался сжечь заживо бывшую жену и дочь.

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